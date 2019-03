Wie die Polizei am Montag mitteilt, hat ein bislang unbekannter Täter im Zeitraum zwischen Freitag, 19 Uhr, und Samstag, 18 Uhr, in der Sigmaringer Karlsstraße ein an einem Gebäude angebrachtes Praxisschild aus der Wand gerissen und dieses dadurch beschädigt. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen, Telefon 07571/1040, zu melden.