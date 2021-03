Unbekannter prügelt 36-Jährigen zu Boden

Ein Unbekannter hat am Montag gegen 17.45 Uhr in der Sigmaringer Schwabstraße einen 36-Jährigen zu Boden gebracht und ihn mehrfach in den Bauch getreten. Das teilt die Polizei mit. Weshalb es zur Attacke gekommen war, ist bislang unklar. Ein Zeuge, der den Vorfall beobachtet hatte, eilte dem am Boden liegenden Opfer zu Hilfe, sodass der Täter von dem 36-Jährigen abließ. Der Unbekannte, der in Begleitung einer Freundin gewesen war, entfernte sich im Anschluss zu Fuß in Richtung Stadtmitte. Das 36-jährige Opfer war zum Zeitpunkt des Übergriffs stark alkoholisiert und kaum ansprechbar. Der Mann wurde von einer Rettungswagenbesatzung zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Der Mann wird als etwa 30 Jahre alt und 1,80 Meter groß beschrieben. Er soll schwarze, kurze Haare und einen Drei-Tage-Bart haben und ist von schlanker Statur. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Lederjacke und eine dunkelblaue Jeans. Seine weibliche Begleitung soll schlank und etwa 160 Zentimeter groß sein. Sie hat dunkelbraune Haare und trug einen schwarzen Mantel.