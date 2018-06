Unbekannter flüchtet in Sigmaringen nach Unfall

Die Polizei fahndet noch nach einem Unbekanntem, der am Montag, zwischen 8.30 Uhr und 17.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Laizer Straße 1 Verkehrsunfallflucht begangen hat. Der Fahrer war beim Ein- oder Ausparken gegen einen abgestellten Toyota Yaris geprallt und anschließend davongefahren, ohne sich um den angerichteten Sachschaden von rund 2000 Euro zu kümmern, so die Polizei. Zeugen, die sachdienliche Hinweise haben, können sich im Polizeirevier Sigmaringen, unter der Telefonnummer 07571/1040, melden.