Unbekannter Fahrer flüchtet nach Unfall

Ein unbekannter Autofahrer hat sich laut Polizei am Sonntag gegen 21 Uhr einfach aus dem Staub gemacht, nachdem er auf dem Parkplatz des Klosters Gorheim einen geparkten Audi angefahren hat. Laut Angaben eines Zeugen bemerkte der Fahrer die Kollision, stieg aus, sah sich den Schaden an und fuhr davon. Bei dem Flüchtigen soll es sich um einen älteren Mann in einem grau-silbernen VW Golf-Variant mit Sigmaringer Kennzeichen gehandelt haben. Hinweise nimmt die Polizei in Sigmaringen unter der Telefonnummer 07571/10 40 entgegen.