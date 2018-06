In der Zeit von Freitag 20 Uhr bis Samstag 19.30 Uhr ist ein Auto der Marke Honda Civic, welches in der Hohenstaufenstraße am Fahrbahnrand geparkt war, durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug angefahren worden. Dabei wurde die linke Fahrzeugseite erheblich beschädigt und es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Das berichtet die Polizei. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Sigmaringen unter Telefon 07571/1040 erbeten.