Unbekannter fährt Auto an und flüchtet

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat laut Polizeibericht am Samstag zwischen 12 und 13.30 Uhr vermutlich beim Ausparken einen auf Parkdeck 1 des Kauflandparkhauses in der Georg-Zimmerer-Straße abgestellten Mercedes Benz beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 1000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Personen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sigmaringen unter der Telefonnummer 07571/1040 in Verbindung zu setzen.