Unbekannter entwendet Arbeitsgeräte

Werkstattzubehör und Arbeitsgeräte hat ein Unbekannter von Mittwoch auf Donnerstag aus dem Neubau der Krankenhauserweiterung in der Hohenzollernstraße entwendet. Wie die Polizei in einer Meldung mitteilt, hebelte er in einem der Stockwerke zunächst eine Metallkiste auf und entnahm einen Kreuzlinienlaser der Marke Bosch sowie eine Schweißledermaske. Des Weiteren schraubte er einen Schraubstock der Marke Heuer-Front ab und nahm diesen mit. Der Diebstahlschaden wird auf etwa 600 Euro beziffert. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls und bittet Personen, die Hinweise auf die Täter oder zum Verbleib des Diebesguts geben können, sich unter der Telefonnummer 07571/1040, zu melden.