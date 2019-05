Unbekannter Dieb schlägt wieder in Kreissporthalle zu

Erneut ist ein Sportler in der Kreissporthalle in der Hohenzollernstraße Opfer eines Diebstahls geworden. Im neuerlichen Fall, der sich am Dienstagabend im Zeitraum von 20 bis 21 Uhr ereignete, entwendete der unbekannte Dieb den Schlüsselbund des Geschädigten aus dessen Kleidung, die in der Umkleidekabine zurückgelassen wurde. Mit dem Autoschlüssel öffnete der Unbekannte auf dem Parkplatz vor der Sporthalle den Wagen des Geschädigten und entwendete aus dem Handschuhfach die dort aufbewahrte Geldbörse mit Inhalt und das Mobiltelefon des Sportlers. Den Autoschlüssel fand der Geschädigte später im Bereich seines Wagens in einem Gebüsch, so dass er anschließend wieder über sein Fahrzeug verfügen konnte. Hinweise zum Tathergang und zum Täter erbittet das Polizeirevier Sigmaringen, Telefon 07571/ 1040.