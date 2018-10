Unbekannter bricht zwei Autos auf

Vermutlich vom gleichen Täter sind in der Nacht zum Freitag zwei Autos in der Straße „In den Käppeleswiesen“ und in der Bittelschießer Straße aufgebrochen. Der Unbekannte warf an beiden Autos jeweils eine Scheibe ein und brach an einem der Fahrzeuge das Handschuhfach auf, aus dem er etwa 100 Euro Bargeld entwendete. Der Täter nahm auch einen Rucksack aus dem Fahrzeuginnern mit, der jedoch in der Nähe wieder aufgefunden wurde. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sigmaringen, Telefon 07571/1040, in Verbindung zu setzen.

