Unbekannter bricht in Wohnhaus ein

Ein Unbekannter ist zwischen Freitag und Sonntag in ein Wohngebäude in der Bittelschießer Straße in Sigmaringen eingebrochen. Das teilt die Polizei am Montag mit. Bisherigen Ermittlungen zufolge gelangte der Täter über die Terrasse in das Gebäudeinnere, wo er die Wohnräume nach möglichem Diebesgut absuchte. Anschließend flüchtete der Einbrecher über die Terrassentür, deren Glasscheibe er zuvor zerschlagen hatte, in Richtung Bussenstraße. Die Höhe des Gesamtschadens ist derzeit laut Polizei noch offen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.