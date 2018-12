Gewaltsam Zutritt hat sich ein unbekannter Täter zwischen Freitag, 17.30 und Samstag, 9 Uhr in eine Schule in der Bilharzstraße verschafft und mehrere Türen aufgehebelt. Das teilt die Polizei mit. Nach derzeitigem Sachstand wurde jedoch nichts entwendet. Personen, die in der fraglichen Zeit Verdächtiges in der Straße wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen, Telefon 07571/1040, zu melden.