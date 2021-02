Unbekannter bricht in Schule am Liebfrauenweg ein

Sachschaden in Höhe mehrerer tausend Euro hat ein bislang unbekannter Täter angerichtet, der in der Nacht auf Montag in ein Schulgebäude im Sigmaringer Liebfrauenweg eingebrochen ist. Der Unbekannte verschaffte sich laut Mitteilung der Polizei gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und brach weitere Fenster sowie im Inneren mehrere Türen mit brachialer Gewalt auf. Danach durchsuchte er die Räume offenbar nach Bargeld. Die Höhe des angerichteten Sachschadens dürfte den Wert des möglichen Diebesguts um ein Vielfaches übersteigen. Das Polizeirevier Sigmaringen hat die Ermittlungen wegen des Einbruchs aufgenommen.