Unbekannter bricht in Kellerräume ein

Ein unbekannter Täter ist im Zeitraum zwischen Mittwoch um 19.30 Uhr und Donnerstag, 14 Uhr gewaltsam in zwei Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Straße „Am Ziegelacker“ in Sigmaringen eingedrungen. Er verschaffte sich zunächst Zutritt über die Haupteingangstür in das Haus, begab sich in das Untergeschoss und hebelte dann mit einem Werkzeug zwei Kellertüren auf. Nach bisherigen Erkenntnissen hat er aus den beiden Kellerräumen nichts entwendet. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 07571/1040.