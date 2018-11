Ein unbekannter Täter ist in der Nacht von Freitag auf Samstag zwischen 23.30 Uhr und 3 Uhr gewaltsam in einen Imbisswagen in der Straße „In der Au“ eingedrungen. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen, Telefon 07572/1040, zu melden.