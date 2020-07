Unbekannter beschmiert Hauswand

Ein unbekannter Täter hat in der Zeit von 23 Uhr bis 23.30 Uhr am Dienstagabend eine Hauswand in der Straße „Im Mückentäle“ mit Farbe beschmiert. Wie die Polizei mitteilte, hat die Drohung, die der Täter an die Wand schmierte, einen Schaden von vermutlich mehreren hundert Euro verursacht. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Sigmaringen unter der Telefonnummer 07571/1040 entgegen.