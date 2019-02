Die Polizei bittet um Hinweise auf einen unbekannten Täter, der am Freitag ein Auto auf dem Parkplatz des Sigmaringer Freibads beschmiert hat.

Das Auto stand zwischen 9 und 12.30 Uhr auf dem Parkplatz an der Roystraße. Der Unbekannte sprühte eine Zahlenkombination auf die linke Fahrzeugseite und richtete damit Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro an. Hinweise nimmt das Polizeirevier Sigmaringen unter der Telefonnummer 07571/1040 entgegen.