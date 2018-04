Ein Anwohner an der Lindenstraße hat sich mehrfach bei der Polizei beschwert: Wiederholt sei sein Auto beschädigt worden. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden die Schlösser laut Polizei mit einer unbekannten Substanz verklebt. In einem anderen Fall wurde Anfang April das Fahrzeug des 40-Jährigen mit Farbe beschmiert. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Telefon 07571/1040 an.