Unbekannter beschmiert Auto

Ein unbekannter Täter hat in den frühen Morgenstunden des Ostermontags zwischen 3 und 5 Uhr einen vor dem Gebäude Lindenstraße 37 am Fahrbahnrand geparkten Ford mit weißer Farbe beschmutzt. Nach Polizeiangaben konnte diese nur mit einigem Aufwand wieder abgewaschen werden. Wie der Besitzer angab, kam es in den vergangenen Wochen schon mehrfach zu Beschädigungen an seinem Auto. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum etwas Auffälliges im Bereich des Autos bemerkt haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen, Telefon 07571/1040, zu melden.