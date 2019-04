Unbekannter beschädigt weißen Golf

Ein auf einem öffentlich zugänglichen Parkplatz an der Rückseite des Gebäudes L1 am Leopoldplatz geparkter VW Golf ist am Dienstag zwischen 14.30 und 15 Uhr durch einen Unbekannten beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. An dem Golf wurde die Lackierung der linken Fahrzeugseite beschädigt.Der Sachschaden beträgt etwa 2000 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei unter 07571/104220.