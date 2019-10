Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Mittwoch zwischen 5.30 Uhr und 12 Uhr in der Antonstraße in Sigmaringen einen parkenden VW Passat beschädigt. Er stand in der Durchfahrt zwischen Josefinenstift und Ärztehaus am Fahrbahnrand. Ohne sich um den Schaden von rund 1000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon.