Unbekannter beschädigt Kühlfahrzeuge

Ein unbekannter Täter hat laut Polizeibericht in der Nacht auf Montag versucht, die Türen an den Kofferaufbauten dreier auf einem Firmengelände abgestellter Kühlfahrzeuge in den Käppeleswiesen mit brachialer Gewalt aufzureißen. Die sieben Türen hielten dem Angriff zwar stand, es entstand an ihnen aber Sachschaden in vorläufig geschätzter Höhe von 1000 Euro. Möglicherweise kommt dafür derselbe Täter in Betracht, der in der Nacht auf den 14. Juni in Kühlfahrzeuge auf dem gleichen Firmengelände einbrach und damals Tiefkühlware im Wert von etwa 1.000 Euro entwendete. Das Polizeirevier Sigmaringen bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 07571/1040.