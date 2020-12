Unbekannter begeht Unfallflucht

Die Polizei ermittelt eigenen Angaben zufolge gegen einen Unbekannten, der am Donnerstag ein Auto angefahren und sich danach vom Unfallort entfernt hat. Am Donnerstag zwischen 10 und 17.30 Uhr war der Unbekannte auf der Straße „Hohe Tannen“ unterwegs, als er einen geparkten grauen Renault Kangoo anfuhr. Am Renault entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro.