Unbekannter begeht Fahrerflucht

Auf dem Parkplatz der Kreissporthalle in der Hohenzollernstraße hat am Montag zwischen 9.30 Uhr und 12.45 Uhr ein Autofahrer ein geparktes Auto angefahren und ist im Anschluss geflüchtet. Der Unbekannte verursachte an dem geparkten VW Polo einen Sachschaden von etwa 1000 Euro.