Unbekannter Autofahrer baut Unfall und flüchtet

Ohne sich um den von ihm verursachten Schaden zu kümmern, hat sich der unbekannte Fahrer vermutlich eines dunkelblauen VW Golf oder Polo nach einem Verkehrsunfall von der Unfallstelle entfernt. Das teilt die Polizei mit. Der Unbekannte war auf der Hohenzollernstraße in Sigmaringen aus Richtung Sigmaringendorf kommend unterwegs, war in den Kreisverkehr an der Binger Straße eingefahren und hatte ihn an der zweiten Ausfahrt in Richtung Bingen verlassen. Wahrscheinlich war er zu schnell unterwegs, sodass sein Auto auf der nassen Fahrbahn nach links auf einen Verkehrsteiler geriet und ein Verkehrszeichen überfuhr. Danach flüchtete der Unfallverursacher unerlaubter Weise. Sein Auto dürfte erheblich beschädigt worden sein.