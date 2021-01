Unbekannter attackiert 18-Jährigen am Bahnhof

Ein Unbekannter hat einen 18-Jährigen am Donnerstag gegen 20.15 Uhr am Sigmaringer Bahnhofangegangen und leicht verletzt. Das teilt die Polizei am Freitag mit. Der junge Mann hatte mit seinem Freund auf den Zug gewartet, als ihn der Unbekannte ansprach. Im Laufe des Gespräches kam es jedoch zum Streit, woraufhin der Unbekannte dem 18-Jährigen auf den Kopf schlug. Den Angaben zufolge ist der Tatverdächtige etwa 175 cm groß, etwa 17 Jahre alt und hat eine kräftige Statur. Zum Tatzeitpunkt trug der Unbekannte eine schwarze Kapuzenjacke. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen Körperverletzung. Wer Hinweise zur Auseinandersetzung geben kann, soll sich unter Telefon 07571/1040 melden.