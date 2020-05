Unbekannte zertrümmern Autoscheibe

Ein Unbekannter hat am Dienstag zwischen 6.45 Uhr und 13 Uhr in der Fidelis-Graf-Straße in Sigmaringen die hintere rechte Scheibe eines weißen Dacia Sandero zertrümmert. Aus dem Auto fehlte nichts. Es entstand Schaden in Höhe von circa 300 Euro. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen eines versuchten Diebstahlsdelikts.