Unbekannte zerstören Schachtdeckel auf Radweg

Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag einen Schachtdeckel in der Rad- und Fußgängerunterführung der Alten Laizer Straße zwischen Straßenmeisterei und Skaterplatz zerstört. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei schlug der Täter mit einem Rohrpfosten solange auf den Schachtdeckel ein, bis dieser in mehrere Teile zersprang. Das Schlagwerkzeug steckte der Täter anschließend in den offenen Schacht, so dass dieser schräg in den Radweg herausragte, was Radfahrer, die bei ungünstigen Lichtverhältnissen in der unbeleuchteten Unterführung entlangfuhren, gefährdete, da sie den Pfosten übersehen könnten. Die Polizei sicherte nach Bekanntwerden die Gefahrenstelle provisorisch ab und ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.