Unbekannte haben im Zeitraum von Samstag, 4. Mai, 17 Uhr und Sonntag, 5. Mai, 12.30 Uhr an einem Auto, das in der Straße In der Au geparkt war, beide Reifen auf der rechten Fahrzeugseite zerstochen. Hinweise hierzu erbittet die Polizei Sigmaringen unter Telefon 07571/1040.