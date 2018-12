Unbekannte zerstechen mehr als 30 Reifen

Eine ganze Serie von Sachbeschädigungen, die ein unbekannter Täter über das vergangene Wochenende in Sigmaringen begangen und dabei einen erheblichen Sachschaden angerichtet hat, beschäftigt die Polizei. Der Unbekannte zerstach an über 30 Autos einen oder mehrere Reifen. Die Taten ereigneten sich laut Polizeibericht in den folgenden Straßen: Hintere Landesbahnstraße, Konviktstraße, Bahnhofstraße, Am Ziegelacker, Leopoldstraße, Wentelstraße, Donaustraße, Am Schönenberg, Meinradstraße, Badstraße, Brenzkofer Straße, Anton-Günther-Straße, Gorheimer Straße und im Klosterweg.