Unbekannte zünden in Sigmaringen ein Kunstwerk an

Unbekannte haben am Sonntag gegen 20.20 Uhr in der Laizer Straße, ein auf dem Fußweg parallel zur Donau befindliches Kunstobjekt in Brand gesetzt. Dabei handelt es sich um einen ausgehöhlten Baumstamm, der von zwei Baumstümpfen getragen wird. Das Feuer entstand in einer der Aushöhlungen und wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Sigmaringen, welche mit zwei Fahrzeugen und zehn Mann anrückte, gelöscht, bevor es sich ausbreiten konnte. Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Verursachern geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/1040, zu informieren.