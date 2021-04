Unbekannte wollen in leerstehendes Haus einbrechen

Unbekannte haben in Sigmaringen versucht, in ein leerstehendes Einfamilienhaus am Hitzkofer Weg einzubrechen.

Wie das zuständige Polizeipräsidium Ravensburg mitteilt, lässt sich der genaue Zeitpunkt nicht mehr rekonstruieren. Fest steht, dass der Einbruchversuch trotz erheblicher Gewalteinwirkung und unter Zuhilfenahme einer Eisenstange misslang. Zur Höhe des Sachschadens konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07571/104220 mit dem Polizeirevier Sigmaringen in Verbindung zu setzen.