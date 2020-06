Unbekannte werfen Stein auf Auto

Mutmaßlich einen größeren Stein haben Unbekannte am Mittwochnachmittag gegen 16.50 Uhr auf der B 313 in Höhe der Donaubrücke auf einen in Richtung Krauchenwies fahrendes Auto geworfen. Hierdurch wurde die Windschutzscheibe des Fahrzeugs stark beschädigt, der 79-jährige Fahrer blieb unverletzt. Kurz vor dem Vorfall nahm der Autofahrer eine Gruppe Jugendlicher wahr, die neben der Fahrbahn auffallende Handbewegungen machten. Der 79-Jährige dachte zunächst, dass man ihm winke, als unmittelbar danach seine Scheibe splitterte. Der Schaden an der Frontscheibe beläuft sich auf etwa 1400 Euro. Das Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr läuft, Zeugen wenden sich bitte an Telefon 07571/1040.