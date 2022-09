Unbekannte überfallen Frau auf dem Weg zur Bank

Nach einem Raubüberfall am Montag gegen 8.45 Uhr in der Hauptstraße in Stetten am kalten Markt bittet das Kriminalkommissariat Sigmaringen etwaige Zeugen um Hinweise. Das teilt die Polizei am Nachmittag mit.

Dem derzeitigen Kenntnisstand zufolge hatten Unbekannte auf einem Motorrad eine Frau, die Tageseinnahmen eines Unternehmens zur Bank bringen wollte, vor ihrem Auto überrascht und angegriffen. Laut Polizeipräsidium war dabei keine Schusswaffe im Spiel – mehr Informationen hält die Polizei allerdings zurück, da es sich um Täterwissen handele.

Größerer Geldbetrag erbeutet

Die dunkel bekleideten Täter erbeuteten einen größeren Geldbetrags und flüchteten anschließend auf ihrer Maschine, die vermutlich ebenfalls dunkel lackiert war.

Eine groß eingeleitete polizeiliche Fahndung nach den Tätern blieb bislang ohne Erfolg. Anwohner hatten am Vormittag einen Hubschrauber beobachtet, der über der Gemeinde kreiste. Es kamen Gerüchte auf, dass eine Bankfiliale in Stetten überfallen worden war. Dem ist nicht so.

Hinweise von Anwohnern und Zeugen nehmen die Ermittler unter Telefon 07571/10 40 entgegen.