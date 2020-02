Unbekannte steigen in Ott-Schule ein

In der Nacht auf den vergangenen Freitag sind unbekannte Täter in die Sebastian-Ott-Schule des Hauses Nazareth eingestiegen. Gestohlen haben sie nichts. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, traten die Eindringlinge gegen ein Fenster zum Werkraum im Untergeschoss. Durch die Tritte lösten sich die Scharniere. Trotzdem gelang es den Unbekannten nicht, das Fenster zu öffnen. Danach zertrümmerten sie ein Fenster des Materiallagers und stiegen ein. Auf ihrem Weg durch die Schule beschädigten die ungebetenen Besucher einen PC-Bildschirm und eine Tastatur. Ihr Versuch, die Tür in die Bibliothek zu öffnen, scheiterte. Ohne etwas zu stehlen, verließen die Täter die Schule wieder. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 400 Euro.

