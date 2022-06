Unbekannte stehlen historischen Kuhkopf am Alten Schlachthof in Sigmaringen

Wo ist bloß der Kuhkopf des Alten Schlachthofs abgeblieben? Diese Frage beschäftigen neben der Stadt Sigmaringen als Eigentümer des Schlachthofs und der Polizei vor allem auch die Vorstandsmitglieder des Vereins „Ateliers im Alten Schlachthof“. Einer von ihnen ist Bernhard Maier.

„Ich kann es mir nur so erklären, dass der Kopf bereits im vergangenen Spätherbst abmontiert worden sein muss, als der Schlachthof eingerüstet war“, sagt Maier, der sich seit Jahrzehnten um die Geschicke im Alten Schlachthof kümmert.

Ende 2021 wurde das Dach saniert, die Arbeiten zogen sich über einige Wochen hin. Der mutmaßliche Diebstahl des Rindviehs fiel zunächst niemandem auf. Erst von einem Mitarbeiter des städtischen Bauamts habe Maier schließlich im Frühjahr vom Verlust des Kopfes erfahren. Die Stadt ihrerseits wurde von Seiten einer Stadträtin auf das Fehlen des Kuhkopfes aufmerksam gemacht, sagt Stadtsprecherin Jennifer Krämer.

Gerüstbauer hat nichts mitbekommen

„Ich hatte mich schon arrangiert mit dem dreisten Diebstahl, aber es gibt einige Mitstreiter beim Alten Schlachthof, die das zurecht nicht akzeptieren wollen“, sagt Bernhard Maier. Er hoffe, dass die möglichen Täter Fehler begangen haben oder begehen werden, etwa wenn sie versuchen, den Kopf im Internet zu verkaufen.

„Vielleicht fällt dann irgendjemandem etwas auf“ Bernhard Maier

Es könne aber natürlich auch sein, dass jemand den Kopf als „persönliche Trophäe“ mit zu sich nach Hause genommen habe, sagt das Vorstandsmitglied. Mit dem Gerüstbauer, der im vergangenen Jahr am Alten Schlachthof beschäftigt war, habe Maier bereits gesprochen: „Denen war aber leider nichts aufgefallen.“

Polizei ermittelt nun in alle Richtungen

Die Stadt Sigmaringen hat den dreisten Kuhkopf-Diebstahl erst in den vergangenen Tagen bei der Polizei in Sigmaringen angezeigt. „Selbstverständlich verurteilen wir jede Form der Sachbeschädigung, des Diebstahls und der Entwendung von städtischem Eigentum“, sagt Jennifer Krämer, und ergänzt: „Besonders schade finden wir es, da es sich bei dem Kuhkopf um ein markantes Detail des Alten Schlachthofs handelt und unter anderem das Logo des Vereins ja auch diesen mit abbildet.“

Da die Stadt sich erst spät zu einer Anzeige entschloss, kann die Polizei bislang noch wenig zu Ermittlungserfolgen sagen. „Es ist aber so, dass sich ein Beamter aus der Ermittlungsgruppe beim Polizeiposten in Sigmaringen dieses Falls angenommen hat, der nun in alle Richtungen ermitteln wird“, sagt Christian Sugg, einer der Pressesprecher beim Polizeipräsidium Ravensburg.

Den Wert des Kuhkopfes schätzt die Polizei derweil „auf einen geringen bis mittleren vierstelligen Betrag“. Bei einer derartigen Größenordnung sei es klar, dass der ermittelnde Beamte auch bereits mit einer Internetrecherche auf einschlägigen Verkaufsportalen begonnen habe.

Gebäude seit 1983 unter Denkmalschutz

Der Kuhkopf wacht aller Wahrscheinlichkeit nach bereits seit dem Bau im Jahr 1884 über den Alten Schlachthof, der im Stil des Industriebaus der Gründerjahre erbaut wurde. Maier geht davon aus, dass der Kuhkopf einen Holzkern hat und umgeben ist von einer Gipsleimfassung, so wie es auch im Barock üblich gewesen sei. Das Gebäude wurde 1983 unter Denkmalschutz gestellt und in den 1980er-Jahren aufwändig von außen und innen saniert. Im Zuge dieser Sanierung wurde der historische Bau zu einem Kulturwerkstättenhaus umgebaut. Unter der Trägerschaft des Vereins „Ateliers im Alten Schlachthof“ ist hier seit 1990 ein Kulturzentrum untergebracht.