Unbekannte stehlen Geldbeutel aus Lastwagen

In einen Lastwagen, der in der Sigmaringer Straße Am Ziegelacker stand, sind Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag zwischen 23.30 und 0.30 Uhr und haben dort eine Geldbörse gestohlen. Die Täter hat hierfür die Scheibe auf der Beifahrerseite mit einem Stein eingeworfen. Nach Angaben des 32-jährigen Geschädigten nahm er gegen Mitternacht eine die Riedlinger Straße entlang gehende Personengruppe wahr. Die Gruppe soll weiter in Richtung Binger Straße gegangen sein.