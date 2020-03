Unbekannte stehlen Geld aus Auto

Unbekannte haben ein Auto in der Sigmaringer Straße Am Ziegelesch aufgebrochen. Die Tat ist laut Polizei in der Zeit von Freitag, 18, bis Samstag, 11.30 Uhr, passiert. Nach Einschlagen der Seitenscheibe wurden aus dem Auto Bargeld und Kreditkarten gestohlen. Die Diebe haben ihre Beute aus einer im Fußraum abgestellten Handtasche entwendet.