Unbekannte stehlen Fahrrad aus Pfarrhaus-Garage

Unbekannte haben in der Zeit von Samstag 0 Uhr bis 2 Uhr ein Mountainbike der Marke Ghost, Typ Kato, im Wert von etwa 1200 Euro aus einer Garage des Pfarrhauses in Sigmaringen entwendet. Das schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Sigmaringen unter Tel.: 07571/1040 entgegen.