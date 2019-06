Unbekannte stehlen Fahrräder

Zwei Fahrräder sind in Sigmaringen gestohlen worden. Ein verschlossen in einer Gasse hinter dem Rathaus in der Fürst-Wilhelm-Straße abgestelltes Damen-Pedelec der Marke Victoria, Farbe grau mit Nabenschaltung haben unbekannte Täter am Dienstag im Zeitraum von 12.30 bis 14 Uhr gestohlen. Der Wert des Fahrzeugs beträgt etwa 2000 Euro. Personen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem Verbleib des Pedelecs geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen, Telefon 07571/1040, zu melden. Trotz der Sicherung mit einem Drahtseilschloss haben Unbekannte am Montagvormittag auf dem Schulhof des Hohenzollerngymnasiums in der Hohenzollernstraße ein dort abgestelltes Mountainbike der Marke Bulls, Typ Wildtail, Farbe weiß-grün, Kettenschaltung, Größe 27,5 Zoll im Wert von etwa 200 Euro gestohlen. Das Fahrradschloss dürfte mittels Bolzenschneider oder einem ähnlichen Werkzeug überwunden worden sein. Hinweise zu dieser Straftat oder dem Verbleib des Mountainbikes erbittet das Polizeirevier Sigmaringen, Telefon 07571/1040.