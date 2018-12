Vor dem Atelier by Ps. an der Schwabstraße ist in der Nacht zum Freitag ein Blumenkübel gestohlen worden. Inhaberin Katerina Psathopulu zeigte den Diebstahl bei der Polizei an. Vor ihrem Geschäft am Vier-Jahreszeiten-Brunnen verbleiben jetzt noch zwei Kübel. Sie wurden zur Aktion „Sigmaringen erblüht“ aus Beton gegossen.