Unbekannte stehlen Baumaschinen

Auf einer Baustelle des Ford-Autohauses im Gewerbegebiet Schönenberg haben Unbekannte Maschinen im Wert von 3000 Euro gestohlen. Der Diebstahl ist am Montagmorgen bemerkt worden. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter über das Wochenende den an der Friedrich-List-Straße abgestelölten Container aufgebrochen haben. Sie entwendeten neben zwei Kabeltrommeln, einen Bohrhammer und eine Handkreissäge der Firma Hilti im Wert von rund 3000 Euro. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Sigmaringen, Telefon 07571/1040, zu wenden.