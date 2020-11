Unbekannte stehlen Badewanne

Nachdem Unbekannte in der Zeit zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen eine weiße Eckbadewanne aus einer Neubau-Garage in der Egon-Müller-Straße entwendet haben, bittet die Polizei Sigmaringen um Hinweise. Aufgrund des Gewichts von etwa 140 Kilogramm, das die 3500 Euro teure Duravit-Wanne auf die Waage bringt, gehen die ermittelnden Beamten davon aus, dass mehrere Diebe am Werke waren und ein dafür geeignetes Fahrzeug oder einen Anhänger hatten. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 07571/1040 beim Polizeirevier Sigmaringen zu melden.