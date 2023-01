Unbekannte stehlen alkoholische Getränke

Unbekannte Täter haben in der Zeit von 21.10 Uhr am Freitagabend bis 7.40 Uhr am Samstag mehrere alkoholische Getränke aus einer Verkaufshütte bei der Veranstaltung „Sigmaringen on Ice“ in der Fürst-Wilhelm-Straße in Sigmaringen gestohlen.

Das teilt die Polizei mit. Vermutlich hatten die Unbekannten an der Holzeingangstüre gerissen und gelangten so ins Innere des Verkaufsstandes. Der Wert der entwendeten Alkoholika beträgt etwa 15 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Sigmaringen unter Telefonnummer 07571/1040 entgegen.