Unbekannte schmeißen Glasscheibe ein

Nachdem am Montag gegen 17.15 Uhr die Glasscheibe einer Bushaltestelle in der Achbergstraße zerstört worden ist, bittet die Polizei um Hinweise. Zeugen sahen, nachdem sie das Klirren der Scheibe wahrgenommen hatten, zwei junge Männer im Alter von etwa 16 bis 18 Jahren von der Örtlichkeit flüchten, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Die Tatverdächtigen waren mit einem hellblauen sowie einem beigen Sweatshirt bekleidet und rannten in einen Wohnblock in der Bittelschießer Straße. Der Schaden am Bushäuschen wird auf etwa 500 Euro beziffert. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen Sachbeschädigung.