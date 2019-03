Unbekannte schießen auf Katze

Unbekannte Täter haben offenbar am vergangenen Wochenende eine Katze in Sigmaringen-Laiz mit einem Luftgewehr beschossen. Der Tierhalterin, die über das Wochenende abwesend war, fiel nach ihrer Rückkehr auf, dass ihr Kater offenbar Schmerzen hatte, weswegen sie mit ihm beim Tierarzt vorstellig wurde. Dieser stellte auf einem Röntgenbild ein Luftgewehr-Projektil im Körper des Tieres fest. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise zu möglichen Verursachern unter Telefon 07571/1040 an das Polizeirevier Sigmaringen.