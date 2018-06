Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Montag, 17 Uhr, bis Dienstag, 16 Uhr, in der Gemeinschaftsunterkunft Fürstenhof an der Zeppelinstraße ein gusseisernes Treppengeländer aus der Wand und dem Treppenabsatz gerissen. Es entstand Sachschaden von rund 1000 Euro, so die Polizei. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen, Telefon 07571/1040, zu melden.