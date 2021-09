Unbekannte rauben 38-Jährigen aus

Nachdem ein 38-Jähriger am Samstagmorgen im Sigmaringer Stadtgebiet mutmaßlich Opfer eines Raubdelikts geworden ist, ermittelt das Kriminalkommissariat Sigmaringen und bittet um Zeugenhinweise. Laut Mitteilung der Polizei war der Mann seinen Angaben zufolge gegen 5 Uhr in der Burgstraße von zwei ihm nicht bekannten Männern mit Schlägen attackiert worden und stellte kurze Zeit später das Fehlen seiner Brieftasche fest. Die alarmierte Polizei konnte die Täter, zu denen das mit über zwei Promille deutlich alkoholisierte Opfer nur wenig Angaben machen konnte, trotz eingeleiteter Fahndung nicht mehr antreffen. Personen, die zur Tatzeit zwischen der Innenstadt und der Donaubrücke unterwegs waren und auf die Auseinandersetzung aufmerksam wurden oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden dringend gebeten, sich an die Ermittler zu wenden.