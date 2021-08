Unbekannte rauben 25-Jährigen aus

Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Georg-Zimmerer-Straße ist einem 25 Jahre alten Mann am Freitagabend gegen 22 Uhr sein Handy gewaltsam abgenommen worden, das teilt die Polizei mir. Zwei bislang unbekannte Männer gingen den 25-Jährigen an und verlangten die Herausgabe des Mobiltelefons. Als er dies verweigerte, wurde er von den Tätern ins Gesicht geschlagen. Der Angegriffene rannte davon und wurde auf seiner Flucht vermutlich durch einen geworfenen Stein am Kopf getroffen, sodass er zu Boden ging. Dort schlugen und traten die Angreifer abermals auf ihn ein und nahmen ihm sein Handy sowie einen dreistelligen Bargeldbetrag aus seinen Hosentaschen.