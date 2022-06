Unbekannte Täter haben auf dem Gelände einer Schule in der Hohenzollernstraße in Sigmaringen randaliert. Das teilt die Polizei mit. Der Vorfall passierte zwischen Sonntagabend und Dienstagvormittag. Sie beschädigten an einem Schulbus die Außenspiegel und an dem Schulgebäude sowie der Sporthalle diverse Fenster und Außenlampen. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 5000 Euro. Das Polizeirevier Sigmaringen hat die Ermittlungen aufgenommen.