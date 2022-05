Unbekannte randalieren am Sandbühlstadion

Unbekannte Personen haben im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Montagmorgen in einem Gebäude am Sandbühlstadion in der Hohenzollernstraße randaliert. Wie die Polizei mitteilt, beschädigten die Täter in einer Toilette mehrere Urinale sowie ein Waschbecken und weiteres Inventar. Zudem rissen sie eine Kabinentüre aus ihrem Angeln. Der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf etwa 6000 Euro beziffert. Im Nahbereich der Toiletten wurde zudem ein Fahrzeugkennzeichen gefunden, welches zuvor im Stadtgebiet an einem Omnibus entwendet worden war. Das Polizeirevier Sigmaringen hat die Ermittlungen wegen Diebstahls und Sachbeschädigung aufgenommen und nimmt Hinweise möglicher Zeugen unter Telefon 07571/1040 entgegen.